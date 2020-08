Oljelobby vill öka plastexporten till Afrika

En lobbyorganisation som respresenterar flera av världens största kemi- och oljebolag vill att Kenya ska lätta på sina plastrestriktioner som en del av ett handelsavtal med USA. Ansträngningar som väcker oro hos miljöorganisationer. Det rapporterar New York Times med hänvisning till dokument.

Tanken är att Kenya ska fungera som en framtida hubb för export av olika USA-tillverkade kemikalier och plastprodukter till resten av Afrika genom handelsavtalet.

Enligt New York Times införde Kenya strikta regler kring plastpåsar 2017 och var under 2019 ett av flera länder som skrev under en internationell överenskommelse om att sluta importera plastavfall - en överenskommelse som kemiindustrin är kritisk till.

