Oljekraftverket i Karlshamn igång

Att tvingas till nya arbetssätt under pandemin blev en lyckträff för Techmedico som säljer hjärtstartare och utbildar företag i hjärt- och lungräddning. Grundaren Jessica Holmström har orderboken full, men halvledarbristen utgör fortfarande något av en utmaning.

”Jag trodde aldrig att jag skulle vara tacksam över effekterna av pandemin, men tack vare den mår Techmedico bättre. Utbildningarna har vässats och kunderna har blivit fler. Vi har hittat nya vägar för samarbeten”, säger bolagets grundare Jessica Holmström.

Företaget är en distributör av hjärtstartare och bedriver utbildningsinsatser inom hjärt- och lungräddning. I sortimentet ingår även produkter för brandskydd och andra sjukvårdsartiklar.

När Di besökte Techmedico i början av 2021 berättade Jessica Holmström om hur mängder med utbildningar ställdes in under pandemin. Samtidigt ökade efterfrågan på munskydd och handsprit och utbildningarna fick ta nya, digitala former.

Med facit i hand kan Jessica Holmström titta tillbaka på hur verksamheten repat sig och kan nu stoltsera med fulltecknade orderböcker.

”Vi har gått stärkta ur det här, men det har varit nervöst.”

Det digitala koncept som togs fram lever vidare och i stället för att en utbildare sätter sig i bilen och kör till kunderna, så får utbildningsdockan åka med ett fraktbolag till platsen för utbildningen.

”Själva utbildningen sker över nätet och det blir en mer effektiv utbildning. Det har också gjort att vi har kunnat skräddarsy utbildningarna mer till kundernas behov.”

Att många företag valde bort HLR-utbildning under ungefär ett och ett halvt år har skapat ett uppdämt behov som nu måste mötas.

”Man tar också mer hand om varandra och är villig att hjälpa en medmänniska i kris. Jag tror att vi har blivit lite mer omtänksamma”, säger Jessica Holmström, som tror att hon kommer att behöva nyanställa under året.

Det finns dock utmaningar kvar. Den globala bristen på halvledare och litium påverkar även tillverkningen av hjärtstartare.

”Vi har förstående kunder och en tillverkare som gör så gott den kan. Med lite tillförsikt så kommer vi att kunna leverera hjärtstartare under kvartal två och tre. De som fått vänta länge får sina nu.”