Oljekatastrof i Drömportföljen – så gör jag nu

I den senaste uppdateringen kring hur det går i Drömportföljen-tävlingen skrev jag att det då kommer behövas lite mer flyt under kommande veckor för att komma undan med hedern i behåll. En rakare formulering hade varit att det hade behövts tur.

Utan att försöka återupprepa mig alltför mycket kan jag konstatera att det inte blev någon tur den här gången heller. En stor del av portföljen placerades i Africa Energy och dess största ägare Africa Oil som också är ett bolag noterat på Stockholmsbörsen. Ett borresultat väntades för en oljebrunn som Africa Energy är delägare till, men någon olja hittades inte i brunnen. Aktien kraschade 40 procent på en dag och min drömportfölj föll med det 11 procent.

Sådana är de binära utfallen. Även om en stor uppsida vid ett oljefynd lockade så var det ett förödande resultat för portföljen och min redan dåliga placering i tävlingen. För att den här typen av ”lottsedlar” ska bli bra investeringar i praktiken så måste man vara ärlig mot sig själv och inse att det behövs specialkompetens för att bedöma oddsen för ett lyckat utfall bättre än marknaden. Något som i alla fall jag inte hade i det här fallet.

Som så ofta gäller det att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. En chansning av den här typen passar kanske i en aktietävling med låtsaspengar, men gällande ett långsiktigt investerande är det bättre att fokusera på att förbättra sin investeringsprocess.

Efter oljeborrningshaveriet föll portföljen återigen tillbaka i tävlingen och är nu placerad på plats 15.500. Det innebär att portföljen i princip är oförändrad sedan tävlingsstart. Detta kan sättas i relation OMXS30-indexet som under perioden är upp otroliga 14 procent.

Det är per i dag exakt tre veckor kvar tills tävlingen avslutas. För att kunna klättra några placeringar har temat i portföljen just nu blivit små hälsovårdsbolag samt lite datorspel. Flera av innehaven har haft en bra kvartalsrapport i ryggen eller ett momentum i aktiekursen. Utan att ha starkare åsikter om ett par av bolagen på längre sikt är det tillräckligt för att platsa i portföljen just nu.