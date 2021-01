Oljejättarna lyfter Oslobörsen

Oslobörsen är den stora vinnaren under onsdagens inledande handel bland Nordenbörserna samtidigt som börserna i Stockholm och Helsingfors håller stängt.

Oljepriserna noteras svagt uppåt under onsdagen. Spotpriset på Brentolja noteras upp 0,8 procent till omkring 54 dollar per fat. WTI-oljan noteras upp 0,2 procent och har för första gången sedan i slutet på februari noterats över 50 dollar per fat.

Det högre oljepriset sätter avtryck på Oslobörsen vars OBX-index stiger 1 procent. I toppen noteras investmentbolaget Aker som stiger drygt 3 procent. Oljebolagen Aker BP och DNO stiger 3 respektive 2,6 procent samtidigt som Equinor stiger 1,4 procent.

Bland vinnarna noteras även aluminiumtillverkaren Norsk Hydro som lyfter 2,6 procent och, likt utvecklingen på den europeiska kontinenten, storbanken DNB som stiger 2,1 procent.

I Köpenhamn noteras OMXC20 kring nollan. Indexet toppas av vindkraftsjättarna Vestas och Ørsted som stiger runt 3 procent vardera. Danske Bank noteras upp drygt 1 procent medans bryggeribolagen Carlsberg och Royal Unibrew backar 1,4 procent vardera. Läkemedelsjätten Novo Nordisk noteras ned 1,5 procent.