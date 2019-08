Oljebolag utvisas från börsen

”Nasdaq har notifierat Matra Petroleum om att bolaget inte uppfyller listningsavtalet och att en avlistningsprocess från Nasdaq First North därför inletts”, heter det i en ”bolagsuppdatering” publicerad på lördagseftermiddagen från oljebolaget, verksamt i Texas där det äger 170 olje- och gasrättigheter på en yta av 18.470 hektar, motsvarande cirka 85 procent av Stockholms kommun.

Bakgrunden meddelades den 10 juni: amerikanska långivare hade sagt upp krediter till ett dotterbolag på totalt minst 73,6 miljoner dollar och påkallat pantrealisation genom offentliga auktioner som skulle hållas den 2 juli. Säkerheterna omfattade i princip samtliga Matras olje- och gastillgångar, och obeståndsåtgärder stod för dörren eftersom någon refinansiering inte fanns i sikte.

Matra Petroleum listades på First North i april 2017. Enligt ägardatatjänsten Holdings är oljeentreprenören Eric Forss bolagets fjärde största ägare med 4,4 procent av aktierna. Han avgick som styrelseordförande i början av juni, då även övriga styrelsen avgick, och var tidigare styrelseordförande för Alliance Oil som 2013 köptes ut från börsen under kontroversiella former.

Enligt Matras årsredovisning för 2018 kontrollerar Maxim Barskiy bolagets största ägare, Rovelo Investment, som äger 56 procent av Matra.