Oljan på fyraårshögsta – på väg mot 100 dollar

Priset på Brentolja stiger med 2,4 procent till 80,58 dollar per fat vid klockan 12.40 på måndagen. Det är den högsta nivån sedan början av november 2014.

USA:s president Donald Trump satte nyligen ny press på Opec, med ambitionen att få ned oljepriserna.

Men under sitt möte i Alger under helgen gav oljekartellen och dess samarbetspartners avvaktande signaler.

Såväl Saudiarabien, Ryssland och Förenade Arabemiraten betonade att de har tillräcklig reservkapacitet för att möta marknadens behov, men man är inte beredda att använda den i förebyggande syfte.

”Vår plan är att möta efterfrågan. Skälet till att Saudiarabien inte ökade mer är för att alla våra kunder får alla de fat de vill ha”, sade Khalid Al-Falih, Saudiarabiens energiminister, under helgen.

Samtidigt kommer tecken på att bortfallet från Iran börjar accelerera, varpå flera analyshus förutspår oljepris på 100 dollar – en nivå som inte skådats sedan början av september 2014.

”Marknaden har inte tillräckligt utbud för att kunna kompensera för ett tänkbart bortfall om 2 miljoner fat per dag under fjärde kvartalet. Enligt mig är det därmed tänkbart att se ett prislyft norr om 100 dollar fatet”, säger Daniel Jaeggi, medgrundare av Mercuria Energy Group, under S&P Platts APPEC-konferens, enligt Bloomberg.