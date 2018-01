Oljan över 70 dollar igen

Spotpriset på Brent-oljan nådde tillfälligt 70,16 dollar per fat på måndagseftermiddagen, den högsta nivån sedan början av december 2014.

Priset dippade sedan något men ligger vid 18.30-tiden precis över 70 dollar. Amerikanska WTI handlas för knappt 64,5 dollar per fat.

Under måndagen höjde Bank of America Merrill Lynch sin prognos för Brent-priset för året till 64 dollar per fat, upp med åtta dollar sedan tidigare prognos enligt nyhetsbyrån Reuters.

Oljan har inlett året starkt och nådde sina högsta nivåer på drygt tre år redan förra veckan. Under torsdagen lyckades Brent-priset tillfälligt klättra upp till precis 70 dollar fatet.