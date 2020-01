Ola Rolléns biometribolag rusade i Oslo

Biometribolaget Next Biometrics avancerade 11 procent, sedan bolaget meddelat en order på biometriska fingeravtrycksläsare från Indien värd 750.000 dollar. Under 2020 räknar Next med att få ytterligare order från befintliga såväl som nya kunder, heter det i pressmeddelandet. Ola Rolléns Greenbridge Partners är största ägare i Next Biometrics.

I Helsingfors avancerade OMXH25-indexet 0,7 procent till nivån 4.368.

Finanskoncernen Sampo steg 2,3 procent. Enligt en analys från Morgan Stanley kan Sampo i framtiden tänkas sälja sina andelar i Nordea.