Okunskapen födde idén som blev bolagets räddning

När Carina Karlsson för 15 år sedan gick in i familjeföretaget hade hon ingen erfarenhet av tryckeribranschen. Det blev nyckeln till en ny affärsidé: En programvara som beräknar pris för trycksaker på några sekunder.

Syskonen Stefan Karlsson och Eva Rosén växte upp med ett tryckeri i bottenvåningen i suterrängvillan i Sollefteå.

”Vi är uppvuxna med massa tryckare som kom upp och käkade lunch”, säger Eva Rosén.

Det som då hette Sollefteå tryckeri startade 1968 och flyttade in i nuvarande lokaler 1982.

När Stefan och hans fru Carina Karlsson ville flytta norrut från Stockholm fick han jobb på FRA i Sollefteå och hon började, först tillfälligt, jobba i familjeföretaget tillsammans med sin svärmor Ann-Mari Karlsson, som då ledde verksamheten.

Det blev början på ett mjukt generationsskifte och en ny affärsidé.

Carina Karlsson var utbildad systemvetare men saknade erfarenhet av tryckeribranschen och fick därför lägga mycket tid på offerter, upp till 20 timmar i veckan.

”Det var frustrerande, vi tänkte att det här måste gå att göra enklare”, säger hon.

De inledde arbetet med att ta fram en beräkningsmotor som kombinerar alla olika val som måste göras i kalkyleringsprocessen för en trycksak. Tanken då var bara att underlätta det egna arbetet, men efterhand blev det tydligt att samma problem fanns hos andra tryckerier.

”Vi ville vända på systemet så att det utgick från kunden. Det var min okunskap som var vägledande”, säger Carina Karlsson med ett skratt.

”Trenden är att den grafiska kompetensen hos både trycksaksköpare och säljare blir svagare och svagare, då måste systemen bli smartare”, säger Eva Rosén.

Då, i mitten av 2000-talet jobbade Eva Rosén med innovationsarbete på Mittuniversitet i Östersund och såg möjligheterna att kommersialisera beräkningsmotorn och utveckla den till ett affärssystem som även kunde säljas till andra tryckerier.

När Iphone kom lanserade företaget först en app där kunderna kunde beställa trycksaker direkt från tryckeriet, vilket gav uppmärksamhet i branschpress. Sollefteå tryckeri bytte namn till det mer tech-vänliga Selma Solutions, efter Ann-Mari Karlssons andranamn.

Tryckpressen från Heidelberg har varit med sedan tryckeriet var ungt, men står sig ännu. Foto: Malin Palmqvist

2012 vann trion ett aktiebolag – som fick namnet Arifiq Development – i företagartävlingen AB Jämtland, vilket gav en knuff framåt. Utvecklingen av beräkningsmotorn fortsatte i det nya bolaget. Carina Karlsson gick in som vd även i Arifiq och Eva Rosén och Stefan Karlsson gick in på deltid för att senare komma in på heltid. Två år senare fick ägarna möjlighet att åka till Silicon Valley genom Vinnovas Techincubator.

”Vi fick väldigt bra respons i USA, de var väldigt taggade på ny teknik. Det gav oss ett bra nätverk”, säger Eva Rosén.

Nu i vintras kom ytterligare ett viktigt kvitto när den amerikanska patentansökan gick igenom efter fem år.

”Det kändes högtidligt, patentet ger en viss pondus, särskilt när man jobbar mot hårdvaruproducenter”, säger Eva Rosén.

Deras europeiska patentansökan väntar ännu på godkännande, trots att den skickades in ett år tidigare än den amerikanska.

Selma Solutions och Arifiq verkar på vitt skilda marknader. Selma har lokala företag, föreningar och organisationer som kunder. Arifiq jobbar på en global marknad med Scandbook, amerikanska Canon, och norska Allkopi som största kunder, men även enskilda tryckerier som KHL Printing Group i Singapore och Printech i Puerto Rico. Trions fokus ligger på att utveckla Arifiq, men tryckeriet i Sollefteå spelar en viktig roll som testbädd i utvecklingen.

”Tryckeriet hade sannolikt inte funnits kvar annars. Vi har drivit det vidare tack vare den här utvecklingen”, säger Eva Rosén.

Det som förut tog Carina Karlsson 20 timmar i veckan går nu på några sekunder. Från att ha hunnit med att skriva 50 offerter i veckan gick Selma Solutions till 1.700 offerter när kunderna själva fick mata in sina önskemål.

”Det har också visat sig att om kunderna själva gör ordern blir priset oftast högre” säger Carina Karlsson.

Globalt sett växer trycksaksmarknaden med några procent per år. Tidningsläsning på papper minskar medan förpackningar, skyltar och etiketter ökar.

”Det är världens sextonde största industri, större än klädindustrin och snabbmatsindustrin. Det är fortfarande en gigantisk marknad som lever under ett förändringstryck vilket passar oss utmärkt”, säger Eva Rosén.

Med pandemin försvann möjligheterna att träffa kunder via besök och mässor samtidigt som kundernas fokus inte har varit att investera i ny teknik under den här perioden.

”Vi gick från expansionsplan till överlevnadsplan på två dagar”, säger Eva Rosén.

White label-produkten för amerikanska Canon Solutions America och kunden Allkopi i Norge har hållit uppe sysselsättningen. Tiden har använts till att utveckla systemet.

Planen är att öka omsättningen till 50 Mkr år 2023. Nu står företaget i startgroparna för expansion och för samtal med regionala riskkapitalaktörer.

”På senare år har det tillkommit riskkapital i regionen. Ekosystemet håller på att förändras och det är jättespännande”, säger Eva Rosén.