Oklart om G5:s storsäljare nått toppen enligt finanschefen

I tisdagens rapport skriver G5 att som en följd av den lite svagare dynamik som noterats för Hidden City under det tredje kvartalet har bolaget provat vissa initiativ inom användarförvärv (User Acquisition, UA). Initiativen gav inte de resultat bolaget förväntat sig och kostnaderna för UA ökade snabbare än intäkterna.

"Det är inte upp till oss att bedöma. Nu har vi levererat bägge (ökad tillväxt och ökad lönsamhet, reds anm) under en längre tid. Men att få något att växa exponentiellt mot himlen i en rät och förutsägbar linje är svårt och man kan behöva ställa om lite efter vägen", säger Stefan Wikstrand.

Ett annat av G5:s storspel är The Secret Society. I rapporten skriver bolaget att om utvecklingen mellan Hidden City och The Secret Society jämförs så innebär det sannolikt att Hidden City "vid det här laget bara har tagit in en tredjedel av de intäkter som vi kan förvänta oss sett över spelets hela liv".