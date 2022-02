Ökat rörelseunderskott för Ortoma

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké.

Nettoresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-2,3) och resultatet per aktie var -0:17 kronor (-0:18).

Bolaget hade ingen nettoomsättning under perioden (0).

Ortomas vd Linus Byström kommenterar i rapporten att bolaget tidigare hade planerat att ansöka om listning på Nasdaq First North Growth Market under 2021. Arbetet har dock fördröjts och listningen bedöms i nuläget kunna genomföras under 2022, heter det.

Linus Byström skriver också att bolaget med nuvarande kassaflöde har kapital som räcker under det andra kvartalet 2022.