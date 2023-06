Ökat rörelseresultat för Scandidos

Innehåll från Nordea Private Banking Annons

Det vankas sommar och många av oss längtar säkert efter ledighet och att komma bort från en stressig vardag. Några ser kanske fram emot att sätta tänderna i ett nytt spännande projekt medan andra suktar efter en god bok i hängmattan.

Utifrån ett börsperspektiv brukar sommarmånaderna innebära en lugnare period med lägre aktivitet och handelsvolymer. Det är däremot inte samma sak som en lugn utveckling, konstaterar Martin Björsell.

– Med lägre likviditet bör man som investerare vara beredd på ökad volatilitet, sommarbörsen brukar ju kunna bjuda på såväl varma sommardagar som kalla bad. Är man medveten om detta behöver man inte trilla ur hängmattan om det blir turbulent – för den långsiktiga kan det kanske rentav skapas intressanta köplägen under sommaren, säger han.

”Sell in May and go away…”

Även om det ena året sällan är det andra likt visar historiken på ett tydligt säsongsmönster på börsen. Sommarmånaderna brukar som sagt innebära en lägre aktivitet och perioden tenderar också att bjuda på en lägre avkastning än resten av året.

– Det fångas i det gamla brittiska talesättet ”Sell in May and go away…”. Skillnaden mellan olika år är dock stor och historien visar samtidigt att juli har varit en riktigt bra börsmånad de senaste 15 åren, säger Martin Björsell.

Givet den starka inledningen på börsåret och de osäkra framtidsutsikterna tror han att börsen står inför en mer osäker resa framöver och att det talar för att den mer taktiske investeraren kanske bör lyssna på det brittiska talesättet och se över sin exponering.

– Med det sagt kan konstateras att Time in Market oftast är viktigare än Timing the Market, varför den långsiktige investeraren gör klokt i att exponera sig mot marknaden över tid, snarare än att hoppa in och ut. Av det följer att sommarmånaderna kan skapa bra köplägen för den långsiktige.

Våren gav en bra start på året

När Martin Björsell blickar tillbaka och summerar första kvartalets rapportperiod kan han konstatera att bolagen återigen bjöd på positiva överraskningar. Framförallt imponerade lönsamheten, vilket gav högre resultat än väntat trots att omsättningen var mer i linje med förväntningarna.

– De starka rapporterna har däremot fått ett relativt ljummet mottagande. Analytikerna har inte extrapolerat de positiva avvikelserna, utan prognoserna är nu egentligen bara tillbaka till nivåerna de var på innan man sänkte förväntningarna inför rapportperioden – vilket gjorde det enklare för bolagen att överraska positivt och gjorde avvikelserna mindre imponerande, säger han.

Utöver fokus på kommande rapportperiod väntar sig Martin Björsell nu att marknadens blickar åter riktas mot makroekonomiska data som hittills målat upp en splittrad bild.

– Samtidigt fortsätter centralbankerna att brottas med inflationen och utvärdera vad de tidigare åtgärderna fått för effekt. Även om inflationen fortsätter att komma ned är den sannolikt fortsatt för hög för Fed och andra centralbanker att gå så pass långt att de börjar sänka räntan redan i år, vilket marknaden till viss del hoppas på.

Kvalitetsaktier förordas även framöver

Efter år av penningpolitisk stimulans har vi nu fått erfara snabba och kraftiga åtstramningar. Resultatet av detta borde bli att hjulen i den globala ekonomin kommer att snurra långsammare framöver, vilket i sin tur riskerar att leda till en vinstrecession, framhåller Martin Björsell.

– När jag tittar i backspegeln på tidigare perioder av svagare vinstmomentum och direkt vinstnedgång brukar kvalitetsbolag vara de som lyckas försvara vinsterna bäst. Detta gäller särskilt i förhållande till värdeaktier men även jämfört med tillväxtaktier. Det finns inget som talar för att det inte kommer att upprepas även denna gång om vinstrecessionen blir ett faktum.

Därför fortsätter aktiemarknadsanalytikern att förorda så kallade kvalitetsaktier, trots att den här gruppen av aktier har utvecklats bättre och att värderingen för dessa oftast är högre än för marknaden generellt.

Kvalitetsbolag kännetecknas ofta av en stark marknadsposition och bra möjligheter att påverka sina priser. De verkar på marknader med strukturell tillväxt och uppvisar höga och stabila marginaler över tid, med en hög avkastning på sysselsatt kapital.

– Det är något jag tycker det är värt att betala extra för i tider av osäkerhet, säger Martin Björsell.

