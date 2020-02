Ökända juvelmiljardärens ägodelar auktioneras ut

Bland de riktiga dyrgriparna i samlingen finns bland annat tavlorna ”Battle of Ganga and Jamuna” och ”Boys with Lemons”, som båda beräknats gå för mellan 120 och 180 miljoner rupies – drygt 16 till 24 miljoner svenska kronor. På auktionshuset Saffronarts hemsida beskrivs de båda konstverken som ”nationella konstskatter som inte får exporteras”.

Om det känns mastigt eller om februarilönen uteslutande gått till semlor finns även alternativ i de lägre prisklasserna. En Hermés-väska väntas gå för mellan 50.000 och 70.000 rupies, motsvarande ungefär 7.000 till 9.500 svenska kronor, och är därmed det lägst värderade föremålet i liveauktionen.