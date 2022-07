Ökade FoU-kostnader för Xbrane Biopharma

Ebitda uppgick till –28,4 miljoner kronor (–53,8).

FoU-kostnaderna blev –52,9 miljoner kronor (–49,9) motsvarande 89 procent (84) av totala rörelsekostnader.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 250 miljoner kronor (129).

Framöver är siktet på att under de kommande 12 månaderna erhålla marknadsgodkännande samt lansera Xlucane i Europa under första kvartalet 2023, skicka in ansökan om marknadsgodkännande för Xlucane i USA under 2022 samt sluta avtal med ytterligare partners för försäljning och marknadsföring av Xlucane. Vidare avser bolaget att tillsammans med Biogen skala upp produktionsprocessen samt förbereda kliniska studier för BIIB801.