Opec räknar med en efterfrågan på 96,26 miljoner fat per dag under 2021, mot 96,84 miljoner fat i förra prognosen.

Den globala efterfrågan under 2020 väntas uppgå till 90,01 miljoner fat per dag, jämfört med 90,29 miljoner fat i förra rapporten. Under 2019 var efterfrågan 99,76 miljoner.

Opec sänker prognosen för efterfrågan på Opec-olja för 2020 till 22,14 miljoner fat per dag, jämfört med 22,35 i förra rapporten. För 2021 sänks den till 27,36 miljoner fat från 27,93 miljoner fat.

Utbudet utanför Opec väntas nu uppgå till 63,68 miljoner fat per dag under 2021 (63,68). I år väntas utbudet uppgå till 62,73 miljoner fat per dag (62,79).

Opec bedömer att den genomsnittliga råoljeproduktionen, enligt sekundärkällor, för de 13 Opecländerna var 24,386 miljoner fat per dag i september, upp från 24,064 föregående månad.

Libyen ökade med 299.000 fat per dag och Irak ökade med 148.000 fat per dag.

Oljepriset har stigit relativt kraftigt efter måndagens positiva vaccinbesked. På onsdagen stiger priset på Brentolja ytterligare 1,5 procent till 44,60 dollar per fat. Hittills den här veckan har priset stigit med närmare 5 dollar.

Den amerikanska WTI-oljan stiger samtidigt drygt 1 procent till 42,30 dollar per fat.