Ökad vinst för Byggpartner

Byggpartners orderingången blev 593 miljoner kronor under det andra kvartalet, vilket är 45 procent högre än under motsvarande period föregående år. Den totala orderstocken var per sista juni 2.010 miljoner, en ökning med 18 procent.

Det framgår av delårsrapporten.

"Under andra kvartalet fortsatte vår starka orderingång med en stor andel partneringprojekt /…/ Flera partneringprojekt gick under andra kvartalet från fas 1 (projektering) in i fas 2 (produktion) och ökade på orderingången under kvartalet. Andelen partneringprojekt ökade och var vid utgången av perioden 51 procent av vår totala orderstock", skriver vd Fredrik Leo i rapporten.