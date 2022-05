Ökad rörelseförslut för Lipigon

Det framgår av delårsrapporten.

Under det första kvartalet har Lipigon lämnat in en klinisk prövningsansökan avseende Lipisenseprojektet till Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten. Under april godkändes ansökan av Läkemedelsverket.

”Det är en betydande milstolpe där de sista förberedelserna nu pågår för att kunna påbörja fas l-studier under innevarande kvartal. Därmed kliver Lipigon in i klubben för läkemedelsbolag med kliniska utvecklingsprogram”, skriver vd Stefan K. Nilsson.

Kassaflödet i kvartalet var -11,7 miljoner kronor (46). Likvida medel vid periodens utgång var 16,7 miljoner kronor (59).

”Som aktieägare i små forskningsbolag så ser man ofta finansieringen som den enskilt viktigaste parametern. Med den nuvarande kassan har vi uthållighet att passera årets största milstolpe och trigger, interimdata från SAD i fas I”, skriver vd:n.