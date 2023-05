Ökad rörelseförlust för Anoto

Bruttomarginalen var 74 procent (91).

Nettoomsättningen uppgick till 13 miljoner kronor (18).

Periodens resultat blev -15 miljoner kronor (-2).

Kassaflödet uppgick till -1 miljoner kronor (-1) och likvida medel vid periodens slut var 1 miljon kronor (3).

Under första kvartalet fokuserade Anoto på att förbättra den finansiella stabiliteten och minska skuldsättningen, heter det i rapporten.

”Vi tar nu in cirka 40 miljoner kronor från dels en riktad nyemission, dels en företrädesemission. Dessutom genomförde vi en försäljning av KAIT-aktier under maj månad i syfte att säkra kapital för att kunna köpa in komponenter som är kritiska för vår hårdvarutillverkning”, skriver vd Joonhee Won i rapporten.