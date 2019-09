Ökad osäkerhet om brexit efter Johnsons bakslag – pundet faller

”Liberaldemokraterna kommer att arbeta och tala med folk från olika partier för att få bort hotet om en avtalslös brexit snabbare”, säger det EU-vänliga partiets ledare Jo Swinson enligt dagstidningen The Guardian.

Boris Johnson tvingades dock skynda sig hem från FN:s klimattoppmöte i New York efter att Storbritanniens högsta domstol upphävde hans fem veckor långa ajournering av parlamentet.

”Han sa till premiärministern att ajourneringen var laglig. Det var den inte. Det är svårt att se hur man ska kunna lita på honom igen”, säger en minister till Financial Times.

Samtidigt kommer uppgifter att europeiska storföretag skyndar på försäljning av företagsobligationer i pund, för att hinna före en befarad marknadsoro under oktober.

Den tyska lyxbilstillverkaren BMW uppges ta in 700 miljoner pund, drygt 8,4 miljarder kronor, uppger nyhetsbyrån Bloomberg. Livförsäkringsbolaget Just Life tar in 1,5 miljarder kronor.

Totalt är volymen för pundobligationer uppe i 190 miljarder kronor under september, enligt Bloomberg. Det är den högsta volymen sedan januari när parlamentet med rekordsiffror röstade nej till förra premiärministern Theresa Mays utträdesavtal med EU.