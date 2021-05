Ökad omsättning men större förlust för Netmore Group

Totala intäkter i koncernen uppgick till 11,6 miljoner kronor (7,0). De månatliga återkommande intäkterna ökade med 6 procent i kvartalet, för att därmed svara för 72 procent av nettoomsättningen.

Ebitda-resultatet blev -16,9 miljoner kronor (-7,7) och nettoresultatet -21,6 miljoner kronor (-10,8).

Netmore fortsätter det intensifierade arbetet med att etablera ett rikstäckande IoT-nät baserat på LoRaWAN-teknologi, enligt rapporten.

”Målet är att under 2021 nå en täckning om 80 procent av landets befolkning, och vi har under våren sett en kraftig tillväxt i vårt rikstäckande IoT-nät. Ett 20-tal nya kommuner har anslutit sig under kvartalet, vilket innebär att vi per dags datum har täckning i cirka 88 kommuner totalt”, skriver vd Ove Anebygd.

Under april köpte Netmores huvudägare tillsammans med närstående bolag samtliga utestående A-aktier i Netmore och passerade gränsen för budplikt.

Netmore Group har också kallat till en extra bolagsstämma den 1 juni för beslut om bland annat en riktad nyemission till Polar Structure, vilket har meddelats tidigare.