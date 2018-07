Ökad omsättning för SDS

Ebitda-resultatet uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,6) motsvarande en ebitda-marginal på 12,2 procent (15,2).

"Vi börjar nu se frukterna av hårt arbete med långsiktighet och jag är glad att kunna presentera ett ebitda-resultat för andra kvartalet som pekar i rätt riktning. Detta tack vare en bra orderingång som möjliggjort ett trendbrott i omsättningen som uppgick till 18,9 miljoner kronor, den bästa sedan första kvartalet 2017", kommenterar vd Tommy Eriksson.

Affärerna under kvartalet dominerades av en stor order från en ny kund på en ny marknad i Östafrika. Drygt hälften av ordervärdet har intäktsförts under andra kvartalet och resterande del kommer att intäktsföras under det tredje kvartalet.