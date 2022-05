Ökad omsättning för Nosium – försämrat resultat

Ericsson backar knappt 2 procent efter nyhet medan de rapporterande bolagen överlag straffas under den inledande handeln

Rörelseresultatet uppgick till -1,8 miljoner kronor (-1,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2,1 miljoner kronor (2,5).

”Det är nu 18:e kvartalet i rad som vi uppvisar tillväxt och jag är mer förväntansfull än någonsin inför framtiden! En sak är säker: Våra portföljbolag fortsätter leverera och framtiden blir ljusare och ljusare för varje månad som går. Jag är imponerad över att koncernen genomfört två förvärv under kvartalet samtidigt som vi uppvisar en god tillväxt under det kvartal som historiskt haft en försiktigare tillväxt, detta trots all oro i omvärlden”, skriver vd Daniel Ehdin i rapporten.