Ökad omsättning för Nibe – ljusare framtid för värmepumpar

För affärsområdet Element var rörelsemarginalen nära oförändrad i kvartalet men något ner under årets sex första månader. Den något lägre marginalen förklaras av att fjolårets första hälft innehöll några större projektorder med god rörelsemarginal.

”Den något lägre rörelsemarginalen under första halvåret förklaras framför allt av att vi inte varit tillräckligt snabba med att kompensera oss för prisökningar på våra insatsvaror. Under andra halvåret kommer emellertid våra egna prisökningar till kund att råda bot på detta”, skriver Gerteric Lindquist.

Affärsområdet Stoves efterfrågan påverkades negativt av det extremt varma vädret under maj och juni i framför allt Europa. Rörelsemarginalen sjönk.

Under det andra halvåret 2017 hade Nibe svårt att leva upp till målsatt leveranssäkerhet på grund av en kraftigt ökad efterfrågan. Under första halvåret i år har bolaget genomfört en lageruppbyggnad av både insatsvaror och färdigvaror för att undvika liknande problem under kommande högsäsong.