Ökad guldproduktion för Kopy Goldfields

Det framgår av en operationell uppdatering från bolaget. Guldförsäljningen uppgick under perioden till 13,87 koz jämfört med 13,49 koz under första kvartalet 2022.

”Tillväxten under det första kvartalet drevs av den 49 procentiga produktionsökningen på Yubileyniy efter kapacitetsutbyggnaden under 2022. Produktionstakten på Yubileyniyanläggningen och guldutvinningsgraden kommer ytterligare att ökas under detta år samtidigt som verksamheten expanderas på andra gruvprojekt”, kommenterar vd Mikhail Damrin i pressmeddelandet.