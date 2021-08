Ökad förlust för Spiffbet

Spiffbet, som utvecklar onlinespel för kasino och betting och som är listat på First North, redovisar ett nettoresultat på -9,2 miljoner kronor för det andra kvartalet (-2,8).

Nettoomsättningen var 28,2 miljoner kronor (0,5).

Likvida medel vid periodens slut var 13,4 miljoner kronor (1,2).

”Tillväxten under kvartal 2 hålls tillbaka av säsongsmässiga effekter och regelverksförändringar kombinerat med striktare regelverkstolkningar. Resultatet justerat för engångsposter och goodwillavskrivningar har förbättrats jämfört med kvartal 1”, skriver bolaget.

Under kvartalet har det förvärvade bolaget Manisol samordnats in i Spiffbets verksamhet och under nästkommande kvartal förväntas resultatet av integrationsarbetet bli synligt i resultaträkningen, heter det vidare.

”Efter ett kvartal med en tillfällig tillväxtsvacka lämnar Spiffbet sommaren och går in i hösten med betydligt starkare momentum än under kvartal 2. Till detta ska tillläggas att Spiffbet aktivt har arbetat bort en stor del av påverkan av pågående regelverksförändringar samt att bolaget nu har ett bredare spelerbjudande och intäkter som är mer geografiskt diversifierade än tidigare. Slutligen planeras nya marknadslanseringar som ytterligare kan stärka tillväxten och diversifiera intäktsbasen”, skriver bolaget.