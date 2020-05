Ökad förlust för Spiffbet

”Den ökade förlusten beror främst på att Spiffbets satsningar på produktutveckling och försäljning har intensifierats”, skriver bolaget i rapporten.

Framöver under 2020 menar vd Henrik Svensson att utsikterna för lönsamhet ser ljusare ut och att de löpande kostnaderna under innevarande kvartal kommer att vara väsentligt lägre än under det första kvartalet.

Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,6 miljoner kronor (0).