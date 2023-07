Ökad förlust för Nexam: ”Inte något som jag är nöjd med”

Nettoomsättningen backade till 41,6 miljoner kronor (55,4).

Nettoresultatet minskade till -12,0 miljoner kronor (-4,3) och resultatet per aktie sjönk till -0:16 kronor (-0:05).

”Resultatet för årets andra kvartal är definitivt inte något som jag är nöjd med”, skriver vd Ronnie Törnqvist i delårsrapporten.

Periodens justerade ebitda-resultat var -5,5 miljoner kronor (-0,9). Justeringen avser kostnaden för vd-byte på 2 miljoner kronor och lagernedskrivning om 0,8 miljoner kronor.

”Vi bedömer nu att fasen med lageravveckling är i stort sett över och kan notera att vi både inom 'Performance Chemicals' och 'Performance Masterbatch' nu får ett mycket stort antal förfrågningar från kunder som vill ha nya prover och nya varianter av Nexams NEXAM 0,00% Dagens utveckling tillsatser. Detta är ett gott tecken och visar på potentialen för nya affärer”, skriver Ronnie Törnqvist.

”Sammantaget indikerar dessa projekt, tillsammans med ett förnyat leveransavtal till en av de största PET-skumstillverkarna och positivare volymsplaner från framförallt vindkraftsindustrin, en återhämtning under hösten”, tillägger han.

Sammantaget förväntar Ronnie Törnqvist sig en starkare avslutning under andra halvan av året.

”Som alla vet är det vanskligt att sia om framtiden, framförallt i den osäkra omvärld som vi just nu verkar i. Trots det och med reservation för att jag fortfarande är 'ny på jobbet' så ser tredje kvartalet ut att bli bättre än det andra. Vi har dessutom flera nya kundprojekt som kör igång eller där volymerna nu ökar. Parallellt så reducerar vi våra kostnader, bland annat med hjälp av det kostnadsbesparingsprogram som sjösattes under fjärde kvartalet 2022, vilket kommer att påverka vårt resultat positivt under resten av året. Utöver det fortsätter vi att investera i aktiv försäljning och fortsatt produktutveckling”, är budskapet från Nexam-chefen.