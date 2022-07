Ökad förlust för Gomspace

Pengarna sprutar in i stålkoncernen SSAB, men aktiemarknaden rycker på axlarna åt rekordresultatet. En lösning är att bolaget börjar återköpa aktier.

Rapportperioden har visat att det är basindustrin som är den stora vinnaren på den situation som råder med råvarubrist, inflation, problemfyllda logistikflöden och Ukrainakrig medan det är en skralare utveckling ju närmare slutkonsumenten bolagen befinner sig.

Under fredagen kunde skogskoncernen SCA redovisa en rörelsevinstökning på 45 procent i andra kvartalet och med hela 69 procent för första halvåret.

Skogen övertrumfas dock stort av stålet. SSAB redovisade under fredagen en unik resultatrapport med en omsättning på 35,5 miljarder kronor det senaste kvartalet och en rörelsevinst före avskrivningar som ökade med över 150 procent till 11,3 miljarder kronor.

SSAB:s vinst var därmed lika hög som ABB:s ebita-resultat motsvarande period. Skillnaden i börsvärde är desto större. SSAB har ett marknadsvärde på 48 miljarder kronor medan ABB värderas till 579 miljarder kronor.

Skälet till att det sprutar in pengar i SSAB just nu är de höga stålpriserna och att den överkapacitet som har funnits i stålsektorn under många år är borta efter att den ryska stålproduktionen har försvunnit från västmarknaden.

För tredje kvartalet räknar SSAB med både lägre stålpriser och volym till följd av nödvändiga underhållsstopp i produktionen. Men fortfarande är det fullt möjligt att bolaget i år når en rörelsevinst på 26-28 miljarder kronor efter att ha fått ihop 18 miljarder kronor i rörelseresultat under första halvåret.

Trots SSAB:s rekordresultat, som dessutom var drygt 1 miljard kronor högre än marknadens förväntningar, backade SSAB-aktien inledningsvis flera procent men vände sedan upp.

Det faktum att aktien inte gick bättre borde stålkoncernen utnyttja till att återköpa aktier.

SSAB har i dag en nettokassa på 7 miljarder kronor som dessutom lär öka med ytterligare uppskattningsvis 5 miljarder kronor under andra halvåret. Lägger man till att SSAB har som mål att ha en skuldsättning om maximalt 35 procent av eget kapital, som vid halvårsskiftet uppgick till 92 miljarder kronor, betyder det att SSAB skulle kunna återköpa aktier för 44 miljarder kronor utan att bryta med bolagets finansiella mål. Ett sådant återköpsprogram skulle innebära att över 90 procent av bolagets utestående aktier kan återköpas till dagens aktiekurs.

P/e-talet på de aktier som skulle finnas kvar i SSAB skulle landa på 1 räknat på marknadens vinstprognos om 8 miljarder kronor för nästa år och 2 miljarder kronor i extra räntekostnader.

Ett så omfattande aktieåterköp vore förstås finansiellt på tok för riskabelt.

Men att använda en del av överlikviditeten skulle också kraftigt förbättra vinsten per aktie framöver och vara en trigger för aktiekursen nu när inte ens en kvartalsvinst på över 10 miljarder kronor får den att lyfta rejält.