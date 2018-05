Ökad förlust för Cimco Marine

Nettoomsättningen ökade till 8,3 miljoner kronor (6,3).

Rörelseresultatet minskade till -19,8 miljoner kronor (-9).

Cimco Marine meddelade i april att man inte kommer nå sitt mål för 2018 om 2.000 sålda motorer och en omsättning på 600 miljoner kronor.

Hittills i år har bolaget byggt 98 150-hästarsmotorer motorer och har nu en produktionstakt på 18 motorer per vecka.

Som kommunicerades i april planeras 25 motorer per vecka under tredje kvartalet och därpå öka takten under det fjärde kvartalet.