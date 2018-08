Ökad förlust för Bublar

"I närtid har vi stora förhoppningar på intäkter från Glowing Gloves. Bublar förväntas i samband med att Hello Kitty-spelet lanseras under senare delen av första halvåret 2019 nå tillräckliga intäkter för att täcka löpande kostnader. Bolaget ser ett finansieringsbehov tills dess. Ett långt framskridet arbete med finansiering pågår. Bolaget räknar med att kunna presentera resultatet under augusti", heter det i rapporten.

Angående den högre förlusten pekar bolaget på att det inte aktiverat lika mycket kostnader i balansräkningen.