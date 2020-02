Oförändrad utdelning från Havsfrun

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång, den 31 december, 191,5 miljoner kronor motsvarande 15:82 kronor per aktie.

Per den 31 januari 2020 uppgick substansvärdet till 190 miljoner kronor, motsvarande 15:70 kronor per aktie. Under januari minskade substansvärdet med 0,7 procent, uppger Havsfrun.

En utdelning om 1:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (1:50).