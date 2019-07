Offer vinner mångårig telefonavlyssningsstrid

Sedan avslöjandet har News Group betalat över sex miljarder kronor i domstolskostnader relaterade till skandalen som ledde till att Storbritanniens dåvarande största tidning News of the World lades ned. I fjol uppgick kostnaderna till 330 miljoner kronor.

Skandalen avslöjades sommaren 2011 då News of the World erkände att reportrar under lång tid ägnat sig åt olaglig telefonavlyssning i sin jakt på nyheter. News of the Worlds tidigare redaktör Andy Coulson dömdes 2014 till fängelse för inblandning i skandalen. Däremot friades hans tidigare kollega Rebekah Brooks