Ödesdag för Israel: "En era går mot sitt slut"

”Nu händer det!” skriver oppositionsledaren Yair Lapid från mittenpartiet Yesh Atid på plattformen Twitter inför söndagens omröstning.

”En enhetsregering är på väg, för alla israeliska medborgares bästa”, fortsätter han hoppfullt.

Men för att Lapids regeringsdröm ska besannas måste regeringen först passera nålsögat och godkännas av landets lagstiftande församling. En majoritet av knessets 120 ledamöter måste rösta ja under söndagens omröstning för att regeringen ska kunna sväras in.

Det är en brokig opposition som sitter i denna eventuella regering – från yttersta bosättarkanten till islamister. Sammanlagt ska åtta partier samsas i den sköra koalitionen. Godkänns denna blir det första gången i Israels historia som ett arabiskt parti deltar i en sådan regeringskoalition.

Om regeringen svärs in blir det nationalisten Naftali Bennett, techmiljonär tillika ledare för partiet Yamina, som blir landets nya premiärminister under de kommande två åren. Därefter tar Yair Lapid – som tidigare varit finansminister under Netanyahu 2013–2014 – över posten.

Netanyahus Likud-parti har inför omröstningen kampanjat hårt för att förmå knesset-ledamöterna att rösta mot den eventuella regeringen, men än så länge ser inte kraftsamlingen ut att ha gett utdelning. Det berättar Anders Persson som forskar om Israel och Palestina vid Linnéuniversitetet.

När TT ringer upp sitter han och tittar på israelisk tv inför omröstningen som beräknas ske runt kl 16 svensk tid. Tidigare under eftermiddagen dök partiledarna från Bennetts koalition dök upp i rutan för att leende berätta om sin fortsatta enighet.

”Just nu känns det som att en era slutar. Det känns osannolikt att Netanyahu skulle kunna komma tillbaka från det här, men man vet aldrig helt säkert. Han har dragit kaniner ur hatten förr”, säger Anders Persson.

Vad får dig att tro att Netanyahu inte kommer att klara omröstningen? Han har klarat stora politiska utmaningar förut.

”Det är sant att han har en förmåga att resa sig ur graven men den här gången är det annorlunda av flera skäl. Ett skäl är att han är äldre nu, ett annat är den besvärliga juridiska situation han befinner sig i med de här rättegångarna.”

Om vi vänder på steken – vad får dig att tro att regeringskoalitionen klarar omröstningen?

”De behöver bara sväras in med majoritet, det är en sak. Sedan ska man komma ihåg att trots att koalitionen består av hela åtta partier, och därmed är bräcklig, så finns det antagligen andra parlamentariker som skulle kunna hoppa på om någon enskild person hoppar av.”

Och om regeringen för grönt ljus i dag: Vad väntar Bennett?

”Smekmånaden ser ut att bli kort. På hemmaplan finns flera brännande frågor med kopplingar till Israel-Palestina-konflikten och internationellt ryktas det om ett kommande Iranavtal. Det blir spännande att se huruvida Bennet tar med sig sina högeråsikter in i premiärministerämbetet.”