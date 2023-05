Ödesbesked från Yellen om skuldtaket väntas närmsta två veckorna

I helgen ska representanter för både Bidens regering och den republikanske talmannen i USA:s representanthus, Kevin McCarthy, mötas för att diskutera frågan, skriver Financial times.

Utan en lösning kommer den amerikanska staten behöva vidta åtgärder som att förhandla om befintliga åtaganden eller ställa in betalningar.

”Vi måste ställa in betalningarna för något av våra åtaganden, oavsett om det är återbetalningar av obligationslån eller utbetalningar till socialtjänsten, något som USA inte har gjort sedan 1789. Och vi borde inte börja nu”, sa Yellen i en intervju under fredagen.

Republikanerna har efterfrågat strama nedskärningar i budgeten under många år för att få bukt med USA:s statsskuld vilken väntas nå den högsta nivån någonsin under det nuvarande året – 119 procent av BNP. Här är de överens med demokraterna men de senare ser gärna mindre nedskärningar under kortare tid, enligt en källa till Financial Times. Samma källa säger också att en lösning kring skuldtaket inte lär vara på plats innan G7-mötet i Hiroshima, som inleds nästa fredag, är över.

Men två potentiella lösningar finns redan på bordet. Den första rör pengar som reserverades till följd av pandemin vilka skulle kunna omallokeras och göra mer nytta på andra håll. Den andra rör en lagändring som skulle möjliggöra snabbare beslutsfattande för stora investeringar något som efterfrågats av ledande republikaner.

Ett tredje förslag som fått ett tvärt nej från Vita huset gäller en slopning av de subventioner för förnybar energi som ingår i Bidens ”Inflation Reduction Act” vilken klubbades igenom i fjol.