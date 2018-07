Oasmia drar tillbaka särläkemedelsstatus för Apealea

"Parallellt med granskningsprocessen för ansökan om marknadsgodkännande, genomför kommittén för särläkemedel (the Committee for Orphan Medicinal Products, COMP) en rutinmässig bedömning huruvida statusen som särläkemedel ska kvarstå", skriver bolaget.

"Klassificeringen som särläkemedel baseras på sjukdomens förekomst, där den skall drabba färre än 5 per 10.000 EU-medborgare, samt läkemedlets förväntade fördel. En ökning av förekomst av äggstockscancer har skett då det sker en förskjutning av åldersfördelningen i den europeiska populationen mot en äldre befolkning och kvinnor lever längre med sjukdomen. Senast tillgängliga data från de nordiska länderna visar att prevalensen nu är så hög som 17,1 kvinnor per 10.000 kvinnor", skriver bolaget vidare.

Oasmias beslut om särläkemedelsstatus påverkar inte granskningen av ansökan för marknadsgodkännande som görs av EMA:s vetenskapliga kommitté (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP), skriver bolaget. Här väntas besked på fredagseftermiddagen, har Nyhetsbyrån Direkt rapporterat tidigare.