Nytt upplevelsemuseum ska locka 250.000 besökare om året

”Det här är en av de mest moderna produkterna inom upplevelseindustrin i världen just nu”, säger Jan Broman.

Tillsammans med sin bror Per Broman gjorde han Fotografiska till vad det är i dag. Sedan öppningen 2010 har museet tagit emot miljontals besökare för sin fotokonst och hunnit expanderat till både Tallinn och New York. Men så sent som 2020 tog bröderna Broman beslutet att lämna Fotografiska.

Optiska och interaktiva paradoxer. Det är ledorden för Jan Bromans nya satsning Paradox Museum Stockholm. Som namnet till viss del avslöjar handlar det om utställningar som lurar både öga och sinne.

På lördag slår han upp portarna för det nya museet – som ska locka både äldre och yngre besökare.

”Jag gick precis igenom museet med en kompis och han skrattade så han grät”, säger Jan Broman.

Foto: Jesper Frisk

På det nya museet är det upplevelsen som är i fokus, berättar medgrundaren och initiativtagaren Jan Broman. Han betonar att det inte bara handlar om underhållning – utan också om lärande. Besökarna kommer bland annat få lära sig hur olika paradoxer fungerar och hur de skapas.

”Besökaren ska få en stund av ‘total happiness’. Att kliva in i en värld som inte har något med den utanför att göra – och få uppleva något som bara är väldigt glädjefyllt. Allt är så pass välgjort att det tilltalar både unga och vuxna.”

”Jag kallar det för ett ‘happy place’, med en till två timmars förnöjelse av olika slag. Det kan vara rent visuellt, eller illusioner där du själv deltar. Jag skulle säga att det är 'lustiga huset' (på Gröna Lund, reds. anm.) på steroider.”

Daniel Glasman och Jan Broman. Foto: Jesper Frisk

Och det är inte en spottstyver som har investerats i projektet. Även om Jan Broman ogärna pratar om hur mycket pengar som har plöjts in i Paradox Museum är han villig att ge en uppskattning.

”Investeringen är hyfsat stor, någonstans runt 15 Mkr”, säger Jan Broman.

Själv äger han 25 procent av museet i Stockholm. Dess största ägare, med en ägarpost på 70 procent, är ett internationellt bolag som heter Paradox Group, ett bolag med erfarenhet av liknande koncept runt om i världen.

Jan Broman berättar att det var han som kontaktade Paradox Group efter att han hade hört rykten om att de var intresserade av att öppna upp en verksamhet i Stockholm. Ett och ett halvt år senare är det nu dags för premiär.

”Jag skulle säga att det här är en av de mest moderna produkterna inom upplevelseindustrin i världen just nu. Den är helt nyskapande från förutsättningarna vi har 2022, det är designat för det här årtiondet. De här paradoxerna är väldigt väldesignade.”

Att museet ligger mitt i Stockholm tror Jan Broman kommer ha en stor betydelse.

”Stockholm City förtjänar den här typen av platser, där folk kan göra annat än att bara shoppa och jobba – att det finns den här typen av underhållning som är på en helt annan nivå.”

Foto: Jesper Frisk

Harris Dur, vd och partner hos den internationella majoritetsägaren Paradox Group, säger att valet föll på Stockholm både tack vare tryggheten och erfarenheten i Jan Broman, men också tack vare det svenska folket.

”Vi tror att Paradox Museum är en sofistikerad underhållningsplats, och inte bara för barn som har kul. Paradox är djupare än så – och vi tror att svenskar har ett avancerat tankesätt, men också ett öppet sinne. Vi tror verkligen att Stockholm blir en bra start för Paradox.”

Harris Dur berättar att han hoppas att museet så småningom ska växa till ett av Stockholms populäraste ställe.

”Vi är inte här för ett eller två år – utan vi är här för att stanna. Vi hoppas att det här blir ett av Stockholms mest besökta ställen under de kommande åren. Vår målsättning är att ha cirka 250.000 besökare per år.”