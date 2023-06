Nytt sätt att campa vid Göta Kanal i sommar

Fram till den 16 juli erbjuds en campingupplevelse vid några av Göta kanals mest spektakulära platser som annars inte är tillgängliga för campare – detta i form av boende i moderna och fullutrustade husvagnar.

Off grid-camping kallas det nya konceptet som ska ge campingbesökare ”en semester utöver det vanliga” och det är Göta kanal, Forsbergs Fritidscenter och Polar som ligger bakom satsningen.

Sträckan längs Göta kanal erbjuder alla möjliga boenden – från traditionella hotell och pensionat till alternativ som camping, glamping och till och med boenden i stubbar och svampar.

”Men under högsäsongen är det alltid en brist på boenden då mer än tre miljoner besökare gästar kanalen varje år. Där någonstans föddes idén om att tänka lite utanför boxen och erbjuda något nytt och spännande”, säger Magnus Hollwin, marknadschef för AB Göta kanalbolag som ägs av staten och ska bevara och utveckla Göta kanal.

Magnus Hollwin. Foto: Carl Schnell

Off grid-camping innebär att moderna och fullutrustade Polar-husvagnar kommer att hyras ut på tre utvalda platser längs kanalen; Bergs slussar, Motala och Sjötorp. Alla platser ligger nära vattnet och sticker ut på sitt sätt.

”Vissa entusiastiska ’vildcampare’ poängterar att det att detta inte är riktig off grid-camping, eftersom vi erbjuder el och vatten samt andra bekvämligheter. Och visst, de har en poäng. Men det här är off grid på vårt sätt. Här ska man kunna njuta av friheten och äventyret utan att behöva tumma på komforten”, förklarar Magnus Hollwin.

Vid Bergs slussar, där Roxen möter Göta kanals mäktigaste slusstrappa, har du möjlighet att bo på första parkett. Från husvagnen är det utsikt över den spektakulära slusstrappan Carl Johan med en höjning på 18,8 meter och sju slussar.

I Motala, på Mallbodens pir mitt i kanalen, blir kanalbåtarna soundtrack på sommarkvällen då Motala Lokverkstads sommarscen ligger precis på andra sidan kanalen.

Och vid Sjötorp, vid kanalens västra entré, får man uppleva husvagnslivet så nära havet som det är möjligt utan att lämna land.

”Här står husvagnen längst ut på piren, vid inloppet från Vänern. Just det faktum att husvagnarna står på platser vi bara kunnat drömma om innan känns fantastiskt”, berättar Magnus Hollwin.

Göta kanal är 19 mil lång och omfattar över 440 000 hektar mark. Med andra ord fanns det, på skissbordet, gott om vackra, historiska och annorlunda platser att välja bland. Till en början handlade idéerna om vagnar i Spetsnäskanalens urskog eller på en pråm mitt ute på vattnet.

”Vi landade dock i att tillgänglighet, bekvämlighet och säkerhet kombinerat med möjligheten att utforska storslagna platser som campare vanligtvis aldrig får tillgång till skulle styra valet av plats. En husvagn till sjöss blev det inte riktigt, men så nära det går utan att lämna land.”

Magnus Hollwin konstaterar att platserna i sig inte är avlägsna, men exklusiva i så motto att de normalt sett inte är tillgängliga för camping. Och boendet är anpassat för även ovana campinggäster.

”Vi har spelat in en instruktionsfilm som gästerna enkelt kommer åt via en QR-kod i vagnarna. Där visas hur man sätter på gasolen och andra handgrepp som man kan behöva känna till. Dessutom har gästerna tillgång till ett journummer om något skulle råka krångla. In- och utcheckning sker med hjälp av våra slussvärdar.”

Foto: Pressbild

Om premiäråret blir lyckat vill Göta kanal gärna spinna vidare på konceptet.

”Vi hoppas på ett stort intresse och att fler får upp ögonen för det här unika sättet att campa på”, säger Magnus Hollwin.

Om du fick chansen att ta med en känd person, levande eller död, på en campingtur längs Göta kanal, vem skulle du då välja?

”Baltzar von Platen, mannen som till slut lyckades realisera drömmen om en vattenväg tvärs över Sverige. Hur går man från en storslagen idé och 300 år av planer till att förverkliga årtusendets svenska byggnadsverk? Det skulle jag vilja veta mer om.”