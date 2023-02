Nytt rekord för Bonniers affärstidningar

Bonnier News Business består förutom Bonniers svenska affärspress också av Bonniers internationella affärstidningar och vertikaler, framför allt inom hälsa, med verksamhet i ett tiotal europeiska länder, bland annat affärstidningen Börsen i Danmark.

Trots att covidpandemin präglade början av fjolåret och det tragiska kriget i Ukraina startade den 24 februari i fjol, förbättrades verksamheten i de flesta länder.

Den turbulenta omvärlden, den kraftigt stigande inflationen med rusande räntor och elpriser som följd, gjorde att behovet av vår kvalitativa journalistik var stort på alla plattformar. Till följd av detta ökade prenumerationsintäkterna över hela linjen och loket Dagens industri är nu Sveriges näststörsta digitala morgontidning med närmare 90.000 digitala prenumeranter och vi är endast marginellt efter all time high från sekelskiftet med 128.000 prenumeranter totalt.

För den svenska verksamheten inom Di-gruppen förbättrade vi resultatet med drygt 36 Mkr till 270 Mkr, medan vi inom den internationella verksamheten förbättrade bidraget med 14 Mkr till rekordnivån 161 Mkr. Dagens industri investerade relativt tungt under året både på redaktionen, med bland annat utbyggd analysverksamhet, och inom teknik vilket gjorde att resultatet backade till 202 Mkr från 209 Mkr året innan. Däremot förbättrades resultat rejält för i stort sett samtliga nischtidningar vilket var den viktigaste orsaken till den totala resultatförbättringen. Det största utropstecknet i Di-gruppen under året var Dagens Samhälle som ökade sina prenumerationsintäkter med 10 Mkr under året och i det närmaste tredubblade resultatet till 14 Mkr.

Samtidigt som prenumerationsintäkterna fortsatte växa kraftigt ökade även annonsintäkterna under året, vilket är en stor bedrift i rådande annonskonjunktur.

Eventverksamheten klättrade tillbaka över 2019 års nivå på vissa marknader som i Estland, medan vi i Sverige fortfarande är en liten bit ifrån rekordnivåerna innan covidpandemin trots de kraftiga förbättringarna under året. Vi ser även samma utveckling inom vår utbildningsverksamhet som noterade ett nytt framgångsrikt år. Under 2022 stärkte vi Di-gruppen inom professionella nätverk genom ett lyckat köp av Close, Sveriges största företag inom professionella nätverk.

För Dagens industris redaktion var 2022 ett år i händelsernas epicentrum.

Krigsutbrottet i Ukraina förändrade återigen spelreglerna i världsekonomin, vilket gett stor påverkan på näringslivet i form av stigande energipriser, rusande inflation och räntor som skjutit i höjden efter en lång period med minusräntor.

Under året har Dagens industri ökat bevakningen av utvecklingen i Europa samtidigt som vi tagit flera grepp för att förfina den digitala presentationen för den växande skaran av prenumeranter.

Tyvärr kan vi också konstatera att fokus på brottsligheten i det svenska samhället är högt efter de de senaste årens våldsvåg. Det påverkar företagen i hög grad och under året anslöt en av Sveriges främsta kriminalreportrar Lasse Wierup för att öka och fördjupa bevakningen hur kriminaliteten påverkar företagen.

Journalistiken på våra branschmedier präglades inledningsvis av kriget i Ukraina och hur omfattande flyktingsströmmar skulle påverka samhället. Andra ämnen som engagerade och gavs mycket utrymme under året var valet, det försämrade ekonomiska läget, utmaningarna kring rekrytering men också distansarbete. Journalistiken som har konverterat nya prenumeranter har rankat de främsta talangerna inom bygg- och fastighetsbranschen samt inom handel och kommunal politik. Kartläggningar om de största aktörerna i de olika marknaderna, liksom granskningar av makthavarna var annat som lockade många läsare, liksom Dagens Samhälles digitala karta, som växte fram i takt med att lokala politiska styren formerades efter valet. De granskningar som väckte mest uppmärksamhet under året undersökte arbetsmiljön på reklambyråer och inom sjukvården. Aktuell Hållbarhet och Resumé investerade i nya redaktionella tjänster och våra nischade nyhetstjänster lades på en ny plattform, vilket gjorde det möjligt att knyta titlarna om finans och energi närmare till Dagens industri.

Det nya året har startat med betydligt fler ljusglimtar än väntat och även börsen har börjat året med ett litet glädjeskutt. Frågetecknen är många och fortfarande mörka inför resten av året, men vi kommer att göra vårt bästa för att all vår verksamhet inom Bonnier News Business skall vara till största möjliga nytta för er alla även under 2023.

Chefredaktör för Di och affärschef för Bonnier News Business