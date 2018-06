Nytt kursrekord i Spotify

Aktien har därmed avancerat under 15 av de 17 senaste handelsdagarna, bland annat till följd av förra veckans inte helt okontroversiella besked att bolaget ska börja licensiera musik direkt från vissa artister och inte bara via de stora musikkoncernerna. Uppgifterna skakade om skivbolagsdirektörerna, men hyllades av marknaden, skriver Financial Times (FT) på fredagen.

"Spotifys agerande bryter rent tekniskt inte /…/ mot de kontrakt bolaget har med skivbranschen, som stipulerar att Spotify inte får köpa masterinspelninger eller konkurrera med dem på något avgörande sätt", skriver tidningen, som betonar att Spotify inte kommer att kontrollera några upphovsrätter eller sajna några artister på det sätt ett skivbolag gör.

Hittills har Spotify bara skrivit licensavtal med ett litet fåtal artister, färre än tio, och bara med mindre, oberoende aktörer, enligt FT.

Strategiskt är upplägget dock viktigt, då det bryter mot den nuvarande modellen att bara vara mellanhand mellan lyssnare och skivbolag. I dagsläget betalar Spotify tillbaka mer än tre fjärdedelar av sina intäkter från kunderna till skivbolagen, en ordning som fått vissa analytiker att ifrågasätta den långsiktiga hållbarheten i intäktsmodellen.