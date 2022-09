Nytt kärnkraftverk står still – i Finland

Problemen fortsätter för det nya kärnkraftverket i Finland, Olkiluoto 3. På söndagen står reaktorn still efter ett turbinfel.

Finland är ett av de länder i Europa som satsat på ny kärnkraft. Den senaste reaktorn som tagits i drift är Olkiluoto 3. Reaktorn som startades upp tidigare i år står sedan lördagskvällen still. Orsaken är ett turbinfel, skriver finska medier. Under kvällen ska den tas i drift igen, en tid som skjutits upp under dagen.

Så sent som i somras stoppades provdriften av reaktorn under en längre tid på grund av tekniska problem. Även då handlade det om turbinfel. Enligt ägaren TVO ska reaktorn vara i fullskalig drift i december.