Nytt jätteras för elpriset

Elspotpriset föll brant till endast drygt 12 öre/kWh i samtliga fyra svenska elprisområden när lördagens elpris offentliggjordes efter dagens handel på elbörsen Nord Pool. Det kan jämföras med fredagsdygnets spotpris på drygt 22 öre/kWh i norr och 97,5 öre/kWh i de båda prisområdena i södra halvan av landet.

Elpriserna faller i morgon trots att en rad svenska kärnkraftsreaktorer står stilla och att vindkraftsproduktionen för närvarande är ovanligt låg. Och fastän europeiska gaspriser steg efter att en strejk bland anställda inom gassektorn brutit ut i Australien.

”Efterfrågan på el går samtidigt ned under helgen vilket pressar priserna”, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Elpriserna har i år fallit dramatiskt efter fjolårets historiska energiprischock som drev upp elpriser till rekordnivå i hela Europa. Välfyllda naturgaslager i Europa, mer vattenkraft och kärnkraft är några av faktorerna som i år fått elpriserna att vända nedåt. Och den positiva utvecklingen bidrar till att marknadsbedömare, som bland annat Bixia i sin senaste prognos, förutspår att elpriserna kommer att vara mycket lägre i vinter än i fjol.

”Vid sidan av strejken i Australiens LNG-sektor som tillfälligt kan höja naturgaspriset och i förlängningen även elpriset, så ser läget för elkonsumenterna mycket bättre ut inför både hösten och vintern. Alla faktorer som i fjol utlöste kraftigt stigande elpriser i Europa har gått åt rätt håll”, säger Johan Sigvardsson.

I Sverige märks nedgången i elpriserna allra tydligast i södra Sverige. Det var också här elpriserna slog allra hårdast mot de svenska elkunderna.

Den allra dyraste månaden var augusti 2022 då det genomsnittliga elspotpriset i SE 4, det sydligaste av de fyra elprisområdena som Sverige är indelat i, slog rekord med över 3 kronor per kilowattimme. Det kan jämföras med att spotpriset i augusti i år snittade strax under 50 öre/kWh i SE4. Samma månad var snittet i de båda nordliga elprisområdena, SE1 och SE2, bara 18 öre/kWh. Augusti i år var snittpriset visserligen högre 23,8 öre/kWh i SE1-2. Men det var ändå mindre än hälften av snittet för SE4, med bland annat Skåne, under den gångna månaden. Observera att elspotpriserna, som styr rörliga elavtal, är exklusive bland annat elbolagens påslag, skatter och elnätsavgifter som kunderna också måste betala.

Medan norra Sverige kan se fram emot att ha bland Europas lägsta elpriser så får elkunderna i södra Sverige fortsatt ställa in sig på att betala mer för sin el, enligt Johan Sigvardsson.

”Risken för nya långvariga prisuppgångar är just nu begränsad. Men prisskillnaderna inom landet är stora och elkunderna i sydligaste Sverige får räkna med att fortsätta betala mer än övriga svenskar.”

Varför det?

”Elprisområde SE4, alltså sydligaste Sverige, har ända sedan stängningen av Barsebäck ett stort elproduktionsunderskott. Och eftersom elnäten inom Sverige är otillräckliga så låses ofta ett stort överskott på billig vind- och vattenkraft in i norra Sverige, medan SE 4 tidvis kopplas prismässigt mot de oftast mycket högre elpriserna på kontinenten”, fortsätter Johan Sigvardsson.

Och elprisskillnaderna inom Sverige kommer sannolikt att bestå under lång tid, tror han.

”Det som behövs är i första hand ökad elproduktion i södra Sverige. Det finns ju ganska stora planer på bland annat havsvindkraft. Men svårigheten att få tillstånd och sedan byggtider gör att det sannolikt dröjer minst flera år innan den kan vara på plats”, säger Johan Sigvardsson.