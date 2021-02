Nytt initiativ ska lyfta fram Sverige som unik designnation

Auktionsverket på Nybrogatan förvandlas tillfälligt till ett digitalt showroom och förenar aktörer inom svensk möbelindustri på sätt under samma tak som aldrig har hänt tidigare. Designveckan som börjar den 8 februari bryter ramarna på många sätt.

På grund av coronapandemin kan årets designvecka av förklarliga skäl inte arrangeras som vanligt. Men istället för att se begränsningarna som restriktionerna innebär har Interior Cluster Sweden tillsammans med 26 svenska designföretag, Beckmans Designhögskola och andra organisationer gått samman på ett helt nytt sätt. Detta för att uppmärksamma svensk design- och möbelindustri som ledande inom hållbar design, produktion och innovation.

”När det naturliga navet för designföretag, formgivare och arkitekter försvann i och med att mässan ställdes in tog vi vårt ansvar”, säger Christine Ingridsdotter, projektledare för arrangören Interior Cluster Sweden som är en nationell medlemsorganisation för möbelproducenter, formgivare, underleverantörer och kommuner som vill stötta lokala företag.

Inne på Stockholms Auktionsverk på Nybrogatan 32 är förberedelserna för visningen ”Inside Swedish Design – Presence and Innovation” igång. Möbler står inpackade i plast i entrén och de redan vita väggarna målas ännu vitare. Nästa vecka kommer både etablerade aktörer inom möbelindustrin och yngre formgivare som är alumner från Beckmans Designhögskola att ställa ut utvalda objekt. Trots att lokalen kommer att vara öppen för allmänheten är det med reservation för restriktionerna. Fokus har istället riktats mot den digitala visningen som bland annat erbjuder en visning av objekten, en digitalt guidad tur, intervjuer och panelsamtal med betydande branschaktörer samt en onlineauktion.

”Onlineauktionen öppnar den 9 februari och avslutas den 14 februari. Ett antal av föremålen som är med i visningen kommer att auktioneras ut. Förhoppningen är att auktionen når en stor privat marknad, inte bara i Sverige utan även internationellt,” säger Christine Ingridsdotter.

Många möbelföretag har haft det tufft under pandemin. Mässor runt om i världen har ställts in, större projekt har lagts på is och man har inte kunnat fullfölja det som planerades för ett år sedan. Initiativet är därför viktigt, det finns ingen annan som samlat så många företag, påpekar hon.

Arrangemanget är framtaget av Interior Cluster Sweden. Beckmans Designhögskola är samarbetspartner och organisationerna Stockholms Auktionsverk, designprogrammet Swedish Design Movement och Svenskt Trä stödjer projektet. Swedish Design Movement är en plattform för branschaktörer och en del av Sveriges export- och investeringsstrategi som leds av Svenska institutet tillsammans med bland annat Svensk Form, Sveriges Arkitekter och Trä- och möbelföretagen. Svenskt Trä är en verksamhet som tillhör branschorganisationen Skogsindustrierna och arbetar för utvecklingen av trä, träprodukter och träbyggande.

Syftet med visningen och auktionen är att öka medvetenheten om svenska värderingar vad gäller hållbarhet och samtidigt uppmärksamma Sverige som en unik designnation.

”Det är en hyllning som lyfter fram en industri som förtjänar att få mer uppmärksamhet. De här företagen gör ett beundransvärt arbete och det är de som har finansierat initiativet tillsammans med Svenskt Trä och Swedish Design Movement”, säger Christine Ingridsdotter.

En av formgivarna som deltar i visningen är Lisa Hilland som bland annat har kända varumärken som Ikea, Svenskt Tenn, Orrefors, Gemla Fabrikers och Gärsnäs som kunder. Efter sin examen från Central Saint Martins Collage of Art and Design arbetade hon som designer i London i tio år, men driver sedan 2005 sin egen studio i Sverige. Sedan 2018 driver hon också det egna varumärket Mylhta – vilket är det företag hon representerar i årets visning.

I ett projekt tillsammans med Svenskt Trä och Carl Malmsten AB, som äger rättigheterna och kontrollerar att tillverkningen håller hög kvalitet, har hon gått igenom den kända formgivarens arkiv i jakt på designföremål att sätta i nyproduktion. En lång och intensiv process, där Carl Malmsten AB godkänt varje steg i produktionens förlopp, resulterade i hyllan ”Lilla furuhyllan” som ritades 1941. Nu är den alltså ett av alla de föremål som ställs ut under veckan.

”För att göra det tillgängligt för många ville jag hitta något i arkivet som var lite lättare att producera. Exklusiviteten ligger i materialet och finsnickeriet, men är samtidigt något som många kan ha nytta och glädje av. Formgivarna Matti Klenell och Anna Kraitz har också gjort varsin uppdatering av hyllan som ska vara med på visningen. Carl Malmsten är ett kulturarv och det är roligt att få förvalta det genom Mylhta,” säger Lisa Hilland.

Att skapa med hållbarhet är en viktig ledstjärna för Lisa Hilland. Träet som hyllan är tillverkat av är ursprungsmärkt, vilket innebär att man vet var skogen har växt och vem det är som äger skogen. På så vis går det att säkerställa att materialet kommer från ett hållbart skogsbruk. Återväxten av skogen och att avverkningen varken skadar djur och natur är grundläggande.

”Det handlar om att avverka skog på ett bra sätt. Hyllan är av förstklassig kvalitet på svensk ursprungsmärkt furu som växt utanför Kårböle i Hälsingland”, säger hon. Inom kort lanserar Lisa Hilland även den nya serien SPIRA hos NK Inredning, en serie som inspirerats av traditionella pinnstolar.

Designföretag som deltar i visningen Abstracta Albin i Hyssna Baux Blå Station Bolon Dux Efg Fabrikant Folkform G.A.D Gemla Fabrikers Green Furniture Gärsnäs Johanson Design Källemo Lammhults Mylhta Nola Offecct Ogeborg STEEL by Göhlin Stolab Storängen design String Furniture Zero Välinge Innovation

Interior Cluster Sweden Är en nationell medlemsorganisation som består av cirka 100 möbelproducenter, underleverantörer och formgivare samt kommunerna i möbelregionen Tibro, Tranås, Vaggeryd, Värnamo och Växjö. Syftet är att föra samman företag och intressenter i gemensamma aktiviteter på nationell och internationell nivå. Genom projektsamverkan är ambitionen att stötta medlemsföretagen att generera hållbar tillväxt, ökad lönsamhet och sysselsättning.