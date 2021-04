Nytt initiativ får med sig näringslivet i uppfyllandet av FN:s globala mål

Det är i samband med FN-dagen ”World Creativity and Innovation Day”, som infaller på onsdagen, som startskottet går för det globala hållbarhetsinitiativet Heart 17. Lanseringen av initiativet sker samtidigt som programmet ”Creativity is the key to change” sänds från Kungliga Operan i Stockholm där kreativitet och innovation hyllas och där strålkastaren riktas mot unga röster och artister.

”I samband med programmet lanserar vi vår digitala plattform 'Power of us', som är det första steget i initiativet. Den kan liknas vid Google Earth där unga, som redan är engagerade i olika frågor kopplade till de globala målen, kan guida andra unga som är intresserade och som vill engagera sig”, säger Anna Ryott.

Tillsammans med partners som FN:s utvecklingsprogram UNDP, H&M Foundation och EY vill Heart 17 påskynda utvecklingen och uppfyllandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Utöver att sprida kunskap om målen och att uppmärksamma ungdomsledare, företagsledare och artister från hela världen som bidrar till en positiv förändring, handlar initiativet också om att uppmuntra till samverkan och partnerskap genom kreativitet och innovation. Heart 17 samarbetar även med H&M, Spotify, Mojang/Minecraft och TikTok.

”Om vi ska kunna uppfylla de globala målen behöver vi inleda partnerskap och skapa samarbeten över gränserna. I dag jobbar näringslivet, FN, civilsamhället och den kreativa sfären på egen hand. Vi måste börja samtala med varandra för att kunna uppnå en förändring”, säger Anna Ryott.

”Och när olika delar av samhället kopplas samman kommer vi att på ett mer effektivt sätt kunna ta del av varandras kunskaper och resurser. Engagemanget kommer också att växa”, säger Jörgen Andersson och fortsätter:

”Vi har matats med en bild av världen som en mörk och dyster plats, men det händer jättemycket bra saker som vi, genom Heart 17, vill kasta ljus på. Målet är att ingjuta hopp, att inspirera till handling och att förmedla budskapet om att de globala målen kan uppnås – bara vi anstränger oss.”

Det är trots allt mindre än tio år kvar tills att målen ska vara uppfyllda – kommer vi att klara det?

”Det är klart att vi kommer att lyckas! Vi känner oss obotligt optimistiska och vi tror att kreativitet och innovation kommer att leda oss i positiv riktning”, säger Jörgen Andersson.

”De globala målen och Agenda 2030 är världens största affärsplan för att rädda planeten och mänskligheten. 193 länder har skrivit under och de stora bolagen likaså – nu är det dags att accelerera arbetet. Vi har tio års hårt, men roligt och kreativt arbete, framför oss”, säger Anna Ryott.