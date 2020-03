Nytt gigantiskt filmmuseum har dragit in miljarder

Museibyggnaden kommer innehålla två biosalonger, en restaurang, affärslokaler och sex utställningsvåningar.

Bland föremålen finns bland annat 12,5 miljoner foton, 85.000 manus och 65.500 affischer. Utöver det kommer 1.700 föremål från Cary Grants, Katharine Hepburns, Hattie McDaniels och Alfred Hitchcocks privata samlingar att ställas ut. Ett av de mer anmärkningsvärda föremålen på museet kommer att vara Dorothys röda skor från ”Trollkarlen från Oz”, uppger Los Angeles Magazine.

Tidningen skriver att museet har fått in över 368 miljoner dollar, drygt 3,5 miljarder svenska kronor, i donationer. Målet är att samla in 388 miljoner dollar, nästan 3,8 miljarder kronor. Bakom bygget står Academy of Motion Picture Arts and Sciences, den branschorganisation som varje år delar ut Oscarsstatyetterna.