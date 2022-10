Nytt förslag: 500 kronor i belöning om du sätter dit en felparkerare

Cyklister och fotgängare i New York ska fram till varje pris. Enligt ett nytt förslag ska stadsborna kunna få närmare 500 kronor i prispengar för att rapportera in parkeringsöverträdelser.

Bilister som parkerar tillfälligt i cykelfilen har blivit ett växande säkerhetsproblem i flera storstäder. I New York vill man nu ta medborgarna själva till hjälp för att komma till bukt med okynnesparkerandet.

Enligt ett förslag från stadens kommunfullmäktige ska den som dokumenterar och rapporterar in ett felparkerat fordon kunna få 25 procent av botens storlek. Med dagens dollarkurs betyder det ungefär 500 kronor. Enligt förslaget ska även bilar som blockerar trottoarer, övergångsställ och ingångar till exempel skolor också kunna rapporteras in, rapporterar Bloomberg.

Sedan 2018 kan New York-borna anmäla kommersiella fordon som går på tomgång och få 25 procent av boten. Under 2021 fick de nästan 8 miljoner kronor i kompensation för jobbet. Det kan alltså snart löna sig för New York-borna att ha mobilkameran redo.