Bokförlaget The Book Affair riktar sig till den entreprenörsdrivna författaren. Delägarna Alexandra Torstendahl och Alexandra Lidén utmanar de stora förlagen med en affärsmodell som ska ge mer intäkter till den som skrivit boken.

The Book Affair är ett förlag med en annorlunda affärsidé. Ägarma Alexandra Lidén och Alexandra Torstendahl fokuserar på författare med egna kanaler för marknadsföring.

Idén till att starta förlaget The Book Affair kom för nästan sex år sedan när Alexandra Torstendahl läste listan över de mest sålda böcker i New York och insåg att vissa av böckerna som legat där vecka efter vecka inte var utgivna på något av de stora förlagen – utan av författarna själva, via egenutgivning.

Med det dröjde till september 2018 innan företaget startades. Alexandra Torstendahl hade då fått med sig förläggaren Alexandra Lidén som delägare. Bägge har lång erfarenhet av förlagsverksamhet, Alexandra Torstendahl har jobbat som säljare i bokbranschen i 25 år och Alexandra Lidén har varit förläggare i över 20 år.

”Vi kompletterar varandra med våra erfarenheter, och vet precis vad som behövs för att skapa det bästa innehållet och sälja det på bästa sätt. Vi är väldigt lyhörda för författarens önskemål och behov”, säger Alexandra Liden.

The Book Affairs affärsmodell skiljer sig enligt ägarna från den modell som ett traditionellt förlag använder. Där köper förlaget rättigheterna till författarens råmanus och bestämmer sedan över produktionen, distributionen och marknadsföringen.

”Vi jobbar med omvända rättigheter, författaren äger rättigheterna och lånar ut dem till oss under en ganska kort avtalsperiod. Författarna kan, enlig våra avtal, välja i vilka format som deras texter ska produceras tillsammans med oss”, säger Alexandra Torstendahl.

När en bok har producerats säljer The Book Affair in den till branschens distributionskanaler. För att marknadsföra böckerna använder författaren sina egna kanaler, till exempel sociala medier. Förlaget har därför fokuserat på entreprenörer som redan har etablerade kanaler. Bland dem finns yogaläraren Malin Berghagen, författaren Martina Haag och nu senast influencern Michaela Forni.

”Den typen av entreprenörsdrivna författare kan ha en starkare marknadskraft än vad en marknadsavdelning på ett större eller traditionellt förlag kan tillhandahålla”, menar Alexandra Lidén.

Författare som får sin bok publicerad, får ofta ett förskott och sedan royalty från försäljningen av boken. Det är den vanligaste avtalsmodellen i branschen. Hos The Book Affair kan författarna välja den typen av traditionellt avtal eller en avtalsmodell där de investerar egna pengar i produktionen. Fördelen med den avtalsmodellen är att författaren får en stor del av bokens nettointäkter och kan tjäna mycket pengar om boken säljer bra.

”De får generellt 70 procent av nettointäkterna, säger AlexandraTorstendahl och fortsätter:

”Den som investerar i sin bok kan få en stor utdelning om ett år. Vi har redan flera titlar där vi betalat ut 1 till 1,5 miljoner, under denna korta tid.”

Oberoende avtalsmodell kan författaren få stora intäkter om hen marknadsför och säljer sin egen bok. Från all försäljning i författarens egna kanaler eller från föreläsningsturnéer och evenemang går hela nettointäkten till författaren.

Sedan starten har de gett ut 22 titlar, nästan en bok per månad. Enligt Alexandra Torstendahl är det rättigheterna och möjligheten till höga intäkter som gör dem attraktiva som förlag.

Från starten 2018 till 2019 hade The Book Affair en omsättning på 6,3 Mkr. Prognosen för 2020 är en omsättning på 10 Mkr där vinsten är beräknad till 1,5 Mkr.

”Vi har vuxit organiskt de här två uppstartsåren. Vi har märkt att intresset ökat och fler författare står på kö”, säger Alexandra Lidén.

Alexandra Torstendahl fyller i:

”Vi är en av de aktörer som jobbar på det här moderna entreprenörsdrivna sättet, med rättighetsfrågor och fördelningar av rättigheter. Det är vi väldigt stolta över att göra.”

Inför framtiden finns planer på att utveckla affärsmodellen, där författare ska kunna starta sitt egna förlag som ett paraply under The Book Affair.

”Vi har koncentrerat oss på faktaböcker och biografier. Men under hösten 2021 öppnar vi upp för skönlitteratur. Det är där de riktigt stora volymerna finns både vad gäller e-böcker, ljudböcker och den tryckta boken”, säger Alexandra Torstendahl.

The Book Affair Ägare: Alexandra Torstendahl och Alexandra Lidén. Antal anställda: 4 Omsättning juli 2018 - dec 2019: 6,3 Mkr. Resultat efter finansiella kostnader: 1 Mkr. Preliminär omsättning 2020: 10 Mkr.