Nytt eldupphör – civila ska evakueras

”Staden Mariupol har upphört att existera. Åtminstone den stad som en gång fanns”.

Borgmästaren Vadim Bojtjenko är uppgiven i en intervju som publicerats på Youtube och vädjar om hjälp från amerikanska och europeiska partners.

Tusentals personer har skadats under de flygangrepp som staden utsatts för flera dagar i rad. Under gårdagen bröts eldupphöret och granaterna fortsatte falla över Mariupol när staden skulle evakueras.

På söndagen görs ett nytt försök att utrymma delar av stadens cirka 450 000 invånare, meddelar lokala myndigheter. Ett tillfälligt eldupphör gäller fram till klockan 20, svensk tid.

Civila kommer att utrymmas via en speciell rutt från och med klockan 11, svensk tid.

Världshälsoorganisationen (WHO) uppger att flera ukrainska sjukhus har utsatts för attacker i kriget, som gått in på sin elfte dag. Sex personer har dött och elva personer har skadats i sjukhusattackerna, enligt WHO.

”Attacker mot sjukvårdsinrättningar eller sjukvårdspersonal bryter mot medicinsk neutralitet och är ett brott mot internationell humanitär rätt”, skriver WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus på Twitter.

Organisationen Läkare utan gränser (MSF) larmar om en ”katastrofal humanitär situation” i Mariupol, vars läge vid Svarta havet nära Rysslands gräns gjort staden strategiskt viktig.

”Det finns inget vatten, el eller värme. Internet- och telefontjänster har stängts av. Sjukhus, stormarknader, bostadshus har fått omfattande skador. Och det är inte möjligt att föra in några förnödenheter till staden”, säger organisationens akutsamordnare på plats i Lviv, västra Ukraina.

Ryssland och Ukraina skyllde på varandra när eldupphöret bröts under lördagen, då civila skulle utrymmas i en utlovad humanitär korridor. Efter några timmar, under vilka granatattackerna fortsatte, kom Rysslands officiella besked om att offensiven skulle fortsätta.

”Vi hade 50 bussar fulla med bränsle, och vi väntade bara på vapenvila och på att vägarna skulle öppna så att vi kunde få folk härifrån”, säger borgmästare Bojtjenko enligt CNN.

Han säger att flera av de bussarna sedan har skadats i attackerna och inte längre är kördugliga och att det därför kan bli svårt att utrymma människor nästa gång tillfälle ges.

Den ryske presidenten Vladimir Putin höll på lördagen ett tal där han varnade att den ukrainska statens framtid var i fara och jämförde sanktionerna mot Ryssland med en krigsförklaring.

Han markerade också att ett införande av en flygförbudzon, som Ukraina bett om med Nato inte vill upprätta, skulle innebära att ytterligare parter blir stridande motparter gentemot Ryssland.

”Alla sådana drag kommer av oss att tolkas som att det landet deltar i en väpnad konflikt”, säger Putin.

Samtidigt sade han att han inte har för avsikt att införa undantagslagar eller nationella krigslagar i Ryssland.

”Undantagstillstånd bör endast tillämpas när man utsätts för aggression utifrån. Det är inget vi utsätts för nu och är något jag hoppas att vi inte kommer att utsättas för”, säger Putin enligt AFP.