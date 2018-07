Nytt biotech-rally – First North-bolag rusar efter avtal

Biotechbolaget Xbrane, som handlas på First North, öppnar upp på plus 46 procent på fredagsmorgonen. Det efter att bolaget ingått ett samarbetsavtal med Stada kring tillverkning och distribution av läkemedlet Xlucane, vilket tillkännagavs under torsdagskvällen.

"Vi är mycket förväntansfulla över att ingå detta samarbetsavtal med Stada. De är en stark aktör och har lång erfarenhet av distribution och marknadsföring av biosimilarer. Vi kunde inte ha funnit en bättre partner för samarbete och kommersialisering av Xlucane", säger Martin Åmark, vd på Xbrane, om avtalet.

Det fick aktien att skjuta i höjden när börsen öppnade på fredagen, och första avslut gjordes till 61,4 kronor, närmare 40 procent högre än vad kursen stängde på torsdagen. Som mest ökade värdet på aktien med 44,5 procent, för att sedan dala något till runt plus 30 procent en halvtimme efter öppning.