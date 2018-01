Nytt år innebär dyrare bensin

Ledande bensinbolag höjer priset nästan lika mycket, 29 öre per liter bensin och 26 öre per liter diesel. Efter höjningen är riktpriset för en liter 95-oktanig bensin på bemannade stationer 14:76 kronor. Priset på diesel är 14:81 kronor per liter.

Samtidigt sänks etanolpriset med 22 öre till 10:95 kronor per liter.

Den genomsnittliga bilföraren får en högre årskostnad på allt mellan ett par hundra kronor och en tusenlapp, beroende på om bilen går på bensin eller diesel och vilken bilmodell det gäller.