Förklaringen ligger i att börsen fångat in det glödheta fenomenet Spacs, skriver Financial Times.

New York-börsen, NYSE, är på väg att återta noteringstronen från Nasdaq, som man tappade i fjol.

New York Stock Exchange, NYSE.

Hittills i år har bolag tagit in 66 miljarder dollar, runt 600 miljarder kronor, via noteringar på New York-börsen. Det kan jämföras med 61 miljarder dollar på Nasdaqbörsen*.

Nästan två tredjedelar av kapitalet som dragits in via börsintroduktioner på NYSE, utgörs dock av så kallade Spacs, Special purpose acquisition company, rapporterar Financial Times.

Spacs är bolag utan verksamhet, som tar in pengar och sätts på börsen med ett syfte: att gå samman eller köpa ett annat bolag, som då får ta över börsplatsen. Det ska oftast ske inom en tidsram på två år, annars får investerarna tillbaka sina pengar.

LÄS MER: Nya heta noteringsmodellen på väg till Stockholmsbörsen

Redan 2017 justerade NYSE sina regler för att locka Spac-bolag, bland annat genom sänkta kostnader. Och det verkar ha gett effekt.

Nasdaq och NYSE har haft ungefär lika många Spac-noteringar, men New York-börsen har vunnit de största introduktionerna, skriver tidningen.

”NYSE har gjort en tydlig satsning inom Spacs-området”, säger advokaten Paul Tropp, som själv varit rådgivare vid några av de större introduktionerna, till Financial Times.

Räknar man bort Spacs-noteringarna så ändras styrkeförhållandena mellan de båda rivalbörserna. Då har nynoteringarna på Nasdaq dragit in 40 miljarder dollar i år, vilket kan jämföras med 25 miljarder dollar på NYSE.

Nasdaq börsen har också vunnit två av årets största ”vanliga” noteringar: läkemedelskoncernen Royalty Pharma och musikföretaget Warner Music. Och en tredje är på väg. I december väntas hemuthyrningsjätten Airbnb noteras på Nasdaq och då ta in runt 3 miljarder dollar.

*I siffrorna ingår inte så kallade direktnoteringar, där bolagen helt enkelt bara startar handeln med sina aktier.